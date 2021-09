Prawie siedem razy więcej niż przed rokiem wniosków o ochronę międzynarodową przyjęła w sierpniu straż graniczna od cudzoziemców. Chodzi między innymi o przyznanie statusu uchodźcy i azyl.

Straż graniczna i wojsko na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny / Artur Reszko / PAP

W minionym miesiącu imigranci złożyli 1155 wniosków o pomoc międzynarodową, gdy w sierpniu zeszłego roku było to 173. Wnioski były składane na terenie całego kraju, ale ich znacząca większość pochodzi od cudzoziemców, którzy dostali się do Polski nielegalnie kanałem białoruskim.

Służby mają pół roku na wydanie decyzji.

Straż podaje też, że wczoraj zatrzymano 17 imigrantów, którzy nielegalnie weszli do nas z Białorusi. 15 osób, to obywatele Iraku, jeden Nigerii i jeden Kamerunu.

Jednocześnie funkcjonariusze udaremnili 93 próby przekroczenia granicy. Dodatkowo zatrzymali Azera i Gruzina, którzy mieli pomagać imigrantom. Te osoby mieszkające w Polsce były w kontakcie z grupami na Białorusi. Mieli między innymi zapewnić im transport w głąb kraju.

SG: W sierpniu 3,5 tys. prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej

Straż Graniczna podała też, że w sierpniu odnotowano 3,5 tysiąca prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Ponad 2,5 tys. prób zostało udaremnionych przez strażników granicznych. Zatrzymaliśmy prawie 1000 nielegalnych imigrantów" - zaznaczyła SG. "Rok temu w sierpniu nie było żadnej próby przekroczenia tej granicy" - dodała

Przemyślana akcja Alaksandra Łukaszenki

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

W ubiegłym tygodniu komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Ylva Johansson oświadczyła, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie jest kwestią migracji, ale częścią agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę w celu destabilizacji UE. We wtorek unijni ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli oświadczenie, w którym podkreślili m.in., że Unia Europejska będzie odpowiadać na próby instrumentalizacji nielegalnej migracji.