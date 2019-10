We wtorek w Orłowie (Pomorskie) wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin zadeklarował pomoc MKiDN w odbudowie zabytkowego XIV wiecznego kościoła św. Barbary w Orłowie, który spłonął w w nocy z poniedziałku na wtorek.

We wtorek do Orłowa, w pomorskiej gminie Nowy Dwór Gdański, przyjechał wiceminister kultury dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Igorem Strzokiem. Spotkali się z proboszczem spalonej parafii, dowódcą przeprowadzających akcje strażaków, pracownikami wojewódzkich służb konserwatorskich, z którymi dokonali oględzin spalonego kościoła.

Po spotkaniu Sellin wyjaśnił dziennikarzom, że kościół, który spłonął w Orłowie - XIV wieczny kościół wiejski, służący od 700 lat miejscowej ludności - jest jednym z najcenniejszych średniowiecznych, gotyckich kościołów na Żuławach. Mury się zachowały ale cała więźba średniowieczna, drewniana, niestety uległa zniszczeniu - ocenił. Dodał, że świątynię trzeba uratować, doprowadzić do stanu w jakim była przed pożarem. My, jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pewno w tym dopomożemy - powiedział.



Wiceminister poinformował, że poprosił proboszcza, by ten szybko złożył wniosek do ministerialnego programu ochrony zabytków (termin składania upływa z końcem października). Deklaruję tutaj, powiedziałem to proboszczowi, że w 100 proc. pomożemy w odbudowie tego cennego zabytku - podkreślił.



Sellin dodał, że jeśli przy ratowaniu kościoła zajdzie potrzeba "jakichś szybkich wydatków, ze środków własnych", to mogę one zostać zrefundowane na podstawie przedstawionych faktur.



O pożarze kościoła w Orłowie straż pożarna w Nowym Dworze Gdańskim została powiadomiona w poniedziałek późnym wieczorem - z ogniem walczyło 17 zastępów. Pożar zniszczył około 70 proc. dachu nad korpusem kościoła oraz drewnianą kruchtę świątyni.



W wtorek popołudniu na miejscu zdarzenia nadal pracowali strażacy, którzy zabezpieczali tymczasowo świątynię plandekami.