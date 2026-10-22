Sejm zagłosował za podwyżką opłaty cukrowej. Co na to prezydent?

RMF24

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Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która podnosi stawki tzw. opłaty cukrowej nakładanej na napoje. Najbardziej wyraźnie wzrośnie opłata za dodatek kofeiny lub tauryny – z 10 groszy do 1 zł za litr. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów. Przeciw było 76, a 128 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu w całości. Ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.

Nowelizacja przewiduje wzrost stałej części opłaty za napoje zawierające do 5 gramów cukru w 100 ml albo substancję słodzącą. Stawka ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr.

Dwukrotnie – z 5 do 10 groszy – wzrośnie natomiast opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.

Podniesiony zostanie także maksymalny limit opłaty. Za litr napoju będzie ona mogła wynieść do 1,80 zł, wobec obecnych 1,20 zł.

Dziesięciokrotny wzrost opłaty za kofeinę i taurynę

Największa zmiana dotyczy napojów zawierających kofeinę lub taurynę, w tym m.in. napojów energetycznych. Opłata z tego tytułu ma wzrosnąć dziesięciokrotnie – z 10 groszy do 1 zł za litr.

Nowe regulacje obejmą również wysoko słodzone syropy owocowe ze śladową zawartością soku, sprzedawane jako suplementy diety. Wyjątkiem mają być produkty w opakowaniach do 200 ml, takie jak niektóre syropy wspierające odporność lub przeciwkaszlowe.

Opłatą zostaną też objęte napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukru w 100 ml, jeśli dodano do nich substancje słodzące, kofeinę lub taurynę.

Ustawa zakłada objęcie opłatą wszystkich koncentratów – płynnych, półpłynnych i stałych. Dla tej grupy produktów przewidziano jednolitą stawkę: 3 zł za litr albo kilogram.

Projektodawcy wskazują, że podwyżka ma ograniczać spożycie słodzonych i energetycznych napojów, a w konsekwencji przeciwdziałać m.in. otyłości i cukrzycy.

Prezydent wcześniej zawetował podobne rozwiązania

W połowie grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował podobną ustawę. Uzasadniał wówczas, że zgodnie z deklaracjami z kampanii nie podpisze przepisów podnoszących podatki.

Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszeni obywateli. Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety – mówił prezydent.

Zawetowane przepisy przewidywały również podniesienie z 10 do 15 proc. podatku od wygranych w konkursach, grach, zakładach wzajemnych oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową.