Sejm przyjął zmiany. Zniknie ulga na internet

RMF24

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Sejm przyjął ustawę przewidującą likwidację ulgi podatkowej na internet i ulgi na ekspansję dla podatników CIT. Nowe przepisy zwiększają natomiast ulgę dla honorowych dawców krwi oraz przedłużają na kolejne 10 lat możliwość korzystania z ulgi na robotyzację. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych głosowało 371 posłów. Przeciw było 8 parlamentarzystów, a 58 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zakłada zniesienie ulgi na internet. Przewidziano jednak przepis przejściowy dla osób, które skorzystają z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za 2026 rok. Zachowają one prawo do odliczenia również w rozliczeniu za 2027 rok.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Wcześniej posłowie nie przyjęli poprawek zgłoszonych przez klub PiS. Dotyczyły one między innymi rezygnacji z likwidacji ulgi na internet i ulgi na ekspansję, a także wprowadzenia bezterminowego obowiązywania ulgi na robotyzację.

Przyjęte przepisy przedłużają też o 10 lat obowiązywanie ulgi podatkowej na robotyzację. Rozwiązanie pozwala przedsiębiorcom odliczać określone wydatki związane z inwestycjami w roboty przemysłowe i technologie wspierające automatyzację produkcji.

Jednocześnie ustawa likwiduje ulgę na ekspansję, z której mogli korzystać podatnicy CIT. Ulga na ekspansję to mechanizm stanowiący podatkową formę wsparcia działalności, który pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych m.in. na działania marketingowo-informacyjne, dostosowanie produktów do wymagań kontrahentów czy uczestnictwo w targach.

Większe odliczenia dla krwiodawców

Nowelizacja podnosi o 100 proc. ulgę przysługującą honorowym dawcom krwi. Zmiana ma zwiększyć wartość odliczenia, z którego mogą korzystać osoby przekazujące krew lub jej składniki.