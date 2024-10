Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapobieganiu terroryzmowi. Na mocy nowych przepisów Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mogła usuwać w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za ustawą głosowało 231 posłów, przeciw było 198, nikt się nie wtrzymał. Wcześniej posłowie odrzucili wnioski mniejszości PiS oraz poprawki zgłoszone przez Konfederację.

Uchwalona regulacja jest konsekwencją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z założeniami noweli to szef ABW, a nie jak dotąd sąd, będzie decydował, które treści w internecie mają charakter terrorystyczny i na mocy jego decyzji treści takie byłyby usuwane z sieci.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w trakcie debaty sejmowej podkreślał, że za treści o charakterze terrorystycznym będą uznawane wszelkie materiały, które podżegają lub nakłaniają do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym lub udzielają stosownego instruktażu w jaki sposób takie przestępstwo popełnić, np. jak wytworzyć lub zastosować materiały wybuchowe.

Zgodnie z nowymi przepisami szef ABW będzie organem odpowiedzialnym za wykonanie rozporządzenia w zakresie m.in. wydawania nakazów zobowiązujących dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu do treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich; weryfikowania nakazów usunięcia wydanych przez właściwe organy innych państw UE oraz stwierdzania ewentualnych naruszeń w tym zakresie; przedłużania okresu zachowania treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, na skutek wydanego nakazu usunięcia; wydawania decyzji w sprawie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym oraz nadzoru nad wdrażaniem przez nich środków szczególnych; nakładania kar administracyjnych.

Realizacja zadań będzie następowała w drodze decyzji w toku jednoinstancyjnych postępowań. Jednocześnie dostawcom usług hostingowych i dostawcom treści, w stosunku do których ABW wydało nakaz usunięcia, będzie przysługiwało prawo do zaskarżania tych decyzji przed właściwym sądem administracyjnym. Prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego będzie przysługiwało dostawcy usług hostingowych również na decyzję o jego wskazaniu jako dostawcy usług hostingowych narażonego na treści o charakterze terrorystycznym.

Zgodnie z nowelą, ABW ma wyznaczyć całodobowy punkt kontaktowy właściwy do rozpatrywania wniosków o wyjaśnienie i informacje zwrotne dotyczące nakazów wydanych przez Biuro. W regulacji znalazły się też kwestie związane z nakładaniem przez ABW kar finansowych za naruszenia wskazane w rozporządzeniu.