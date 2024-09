O nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zdecydował w piątek Sejm. Uchwalona regulacja zakłada, że osoby uprawnione do renty socjalnej, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają 2520 zł dodatku dopełniającego.

Nowelizację poparło 411 posłów. 10 było przeciwnych, a 7 wstrzymało się od głosu.

Nowe świadczenie to wynik prac podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Utarczki w trakcie głosowania w Sejmie

Przed głosowaniami posłanka KO Joanna Frydrych, prezentując sprawozdanie z prac komisji nad projektem obywatelskim, wskazała, że regulacja ta wpłynęła do Sejmu w marcu 2023 r.

Niestety ówczesna większość parlamentarna PiS nie podjęła ani dyskusji, ani prac nad tym projektem - powiedziała Frydrych, co wywołało ożywioną reakcję posłów PiS. Frydrych podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w prace nad projektem.

Przedstawicielka wnioskodawców posłanka KO Iwona Hartwich podkreśliła, że świadczenie trafi do około 130 tys. osób.

To jest niewiarygodne dla prawej strony, że jednak można pomóc. (...) Możecie państwo się śmiać, dajecie sobie wizytówkę - mówiła Hartwich, zwracając się w kierunku prawej strony ław sejmowych.

Urszula Rusecka (PiS) zaznaczyła, że PiS poprze projekt ustawy, "dlatego że zawsze popiera projekty służące ludziom". Z całą stanowczością chcę powiedzieć, że ta ustawa, którą teraz procedujemy, to nie jest ustawa z projektu obywatelskiego. Koalicjo 13 grudnia, oszukaliście dwie trzecie osób pobierających rentę socjalną - powiedziała Rusecka.

Oszukaliście 200 tys. osób pobierających rentę socjalną - dodała.

Dyskusję starał się uspokajać marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Bardzo serdecznie państwa przestrzegam i mówię, że to naprawdę źle wygląda. Rozmawiamy o pomocy osobom, które są najbardziej potrzebujące i - jak widzę - nie zaniedbujemy żadnej okazji, żeby pokazać sobie nawzajem, jak się nienawidzimy. Myślę, że to chyba nie jest dobry sygnał dla osób, które dzisiaj patrzą na nas - powiedział marszałek, po czym Sejm przeszedł do głosowania.

Z czego wynika przyjęta kwota?

Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł.

Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - wyjaśniała w trakcie prac parlamentarnych przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica). Kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca.

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń zapowiedział, że grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Osoby te w kroku drugim, który już niedługo będzie miał wpis do prac legislacyjnych rządu, także dostaną stosowny dodatek - poinformował Krasoń.

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej trafi teraz do Senatu.

"Przestaniemy żyć w biedzie"

Zadowolenie z uchwalenia ustawy wyraziły rodziny osób z niepełnosprawnościami, które były w piątek w Sejmie.

Nie chcemy wiele, chcemy tylko godnie żyć. Dzisiaj otworzyły się drzwi, przestaniemy żyć w biedzie. Będziemy mogli kupić pampersy, buty - powiedziała jedna z matek, cytowana przez PAP.

Kinga będzie miała godne życie. Będzie miała rehabilitację, nie będę się martwić o jutro - dodała inna. W sejmowych korytarzach słychać było opinie o wyjątkowości tego dnia.

Komu przysługuje renta socjalna?

Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 lat albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.