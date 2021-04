Polskie Sprawy – tak nazywa się nowe koło poselskie w Sejmie. O inicjatywie Agnieszki Ścigaj jako pierwszy poinformował portal Interia.pl.

Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj i Andrzej Sośnierz / Radek Pietruszka / PAP

Do Agnieszki Ścigaj dołączyli polityk Porozumienia Andrzej Sośnierz i związany z Kukiz'15 Paweł Szramka.

Ścigaj podkreśliła na konferencji prasowej w Sejmie, że polityków połączyły rozmowy o zdrowiu, przedsiębiorczości, a także to, jak Polska będzie wyglądała po pandemii. Dzisiaj postanowiliśmy zawiązać koło poselskie, które priorytetowo będzie zajmować się tymi sprawami - zadeklarowała posłanka.

W rozmowie z Interią doprecyzowała do jakich wyborców ma przemawiać koło: "Zgłaszały się do nas grupy, które nie były dostatecznie reprezentowane w Sejmie. Przede wszystkim przedsiębiorcy czujący się cynicznie wykorzystywani przez różne formacje polityczne. Potrzebowali mocnego głosu w parlamencie, który będzie mówił w ich imieniu. Do tego organizacje pozarządowe reprezentujące różne obszary polityki społecznej. To one zmotywowały nas, żeby przynajmniej dać nadzieję Polakom. Bo w parlamencie są posłowie, którzy nigdy nie dali sobie wmówić, że coś jest czarne, kiedy jest białe. I to niezależnie od przynależności partyjnej".



CZYTAJ WIĘCEJ NA INTERIA.PL

Dodała też, że mimo rozstania z Kukiz’15 postulatu ugrupowania wciąż są dla niej ważne: "Paweł Kukiz zawsze podkreślał, że dla niego ważne są pewne priorytety. Dla ich wdrożenia istotne jest szerokie poparcie w parlamencie, tak mówi arytmetyka. Ani ja, ani Paweł Szramka absolutnie nie odżegnujemy się od postulatów Kukiz’15. Mamy je cały czas na sztandarach. Sądzimy, że są niemalże niezbędne dla uzdrowienia polskiej polityki. Kukiz ma w nas sojuszników, na pewno zrozumie, że do realizacji jego priorytetów można dochodzić różnymi drogami".

Poseł Andrzej Sośnierz, który odszedł z klubu PiS na konferencji prasowej zadeklarował, że wciąż pozostaje w partii Porozumienie Jarosława Gowina. Jednocześnie zauważył, że od dłuższego czasu jego stanowisko m.in. w sprawie walki z epidemią było różne od stanowiska PiS.

Paweł Szramka powiedział, że wciąż ma podobne cele w polityce jak Paweł Kukiz, z którym współtworzył koło Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia, ale rozminęły się drogi dojścia. W tym kontekście wymienił m.in. toczące się rozmowy na linii Paweł Kukiz-prezes PiS Jarosław Kaczyński.