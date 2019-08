Prokuratura Rejonowa Warszawa Północ w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Wisły. Co minutę do rzeki trafia prawie 200 ton ścieków z powodu awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni. W godzinach przedpołudniowych zanieczyszczona woda dotrze do Płocka - przewiduje w specjalnym komunikacie tamtejszy Urząd Miasta. Przed południem w Płocku odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego.

Ścieki wpływające do Wisły na wysokości ul. Farysa na Bielanach gdzie doszło do awarii kolektora / PAP/Tomasz Gzell /

Zanieczyszczona woda pojawi się w najbliższych godzinach w co najmniej trzech powiatach: warszawskim zachodnim, legionowskim i nowodworskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby w tej części Mazowsza unikać kąpieli i sportów wodnych w Wiśle oraz żeby nie pić wody z rzeki i nie używać jej do mycia.

Jak ustalił reporter RMF FM, od rana w drodze do Płocka jest Główny Inspektor Sanitarny. Na godzinę 9:30 jest przewidziana konferencja prasowa. Weźmie w niej udział także minister zdrowia. Przed południem konferencję może zorganizować też sanepid z Gdańska.

Zanieczyszczona woda płynie teraz w stronę Trójmiasta.

Lekarze radzą mieszkańcom części Mazowsza, przez które płynie zanieczyszczona woda, aby na wszelki wypadek unikali brodzenia w Wiśle oraz wędkowania. Na kąpiele w rzece nie należy też pozwalać psom.

Zagrożeniem dla zdrowia mogą być miejsca, gdzie skażona woda tworzy charakterystyczną mgiełkę. Dlatego lepiej nie spacerować bezpośrednio przy brzegu.



Sanepid planuje kontrolę ujęć wody w Warszawie

Około godziny 7:30 inspektorzy sanepidu mają zacząć pobierać próbki z pierwszych ujęć wody. Do sprawdzenia jest 20 punktów poboru wody pitnej i dwa tzw. wody surowej. Kontrola może potrwać wiele godzin, bo próbki będzie pobierać zaledwie czterech pracowników sanepidu z uprawnieniami.



Sanepid przyznaje, że jest to właściwie dmuchanie na zimne - kontrola, która ma potwierdzić czystość wody w Warszawie, bo wszystkie ujęcia wody w stolicy są powyżej miejsca zrzutu ścieków. Jeśli Wisła nagle nie zawróci, to awaria nie będzie miała wpływu na wodę w kranach w Warszawie.



Nadal nie ustalono jej przyczyny awarii. Wciąż nie wiadomo, ile potrwa jej usuwanie, choć urzędnicy przyznają, że może być to nawet kilka tygodni.

Ścieki wpływają do Wisły. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców

O awarii kolektora dostarczającego ścieki do stołecznej oczyszczalni "Czajka" poinformowano w środę. W związku z awarią zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) podjął rano decyzję o "kontrolowanym zrzucie" nieczystości do Wisły.



Prezes MPWiK Renata Tomusiak przyznała, że do awarii jednego kolektora przesyłającego ścieki do oczyszczalni doszło we wtorek. W środę okazało się, że również drugi kolektor przestaje funkcjonować.



Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił w środę, że spływające do rzeki ścieki stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. "Na pewno będzie to ogromna szkoda środowiskowa. Katastrofa ekologiczna" - ocenił.

Prokuratura wszczęła śledztwo

W sprawie awarii z urzędu śledztwo wszczęła prokuratura na Pradze Północ. Jak przekazał PAP prok. Saduś, prowadzi je w kierunku czynu polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.



Czyn miałby być popełniony poprzez zanieczyszczenie wody w taki sposób mogący zagrozić życiu i zdrowiu człowieka, a ponadto mogący spowodować obniżenie jakości tej wody.



Za ten czyn grozi do 8 lat więzienia.



Prokurator z policją obecnie prowadzą czynności, zabezpieczając m.in. dowody w tej sprawie.



"Czajka" położona jest w północno-wschodniej części Warszawy, zajmuje 52,7 ha. Oprócz ścieków komunalnych z prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części stolicy, do oczyszczalni tej dopływają także nieczystości z gmin ościennych: Legionowa, Zielonki i Marek oraz osady powstałe przy uzdatnianiu wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie.



Zakład "Czajka" wcześniej oczyszczał ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin. Ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej do "Czajki" dopływają od 2012 roku kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły. Wcześniej tę część ścieków odprowadzano bezpośrednio do rzeki.