​986 kilogramów karmy zebranych w ramach grudniowej akcji dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Puławach (Lubelskie). Po raz kolejny Puławy pokazały, że mają ogromne serca i chętnie wspomagają braci mniejszych - powiedziała Beata Kozik, wiceprezydent miasta.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Druga zbiórka dla schroniska bezdomnych zwierząt w Puławach cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy posłuchali apelu, pokazali, że mają ogromne serca i przekazali bardzo dobrą jakościowo karmę oraz najpotrzebniejsze rzeczy dla zwierząt - podkreśliła Beata Kozik i dodała, że organizatorem zbiórki był lokalny restaurator, który rok temu zainicjował akcję. Wtedy zebrano blisko ćwierć tony pokarmu.

W tym roku do pomocy włączyły się szkoły, przedszkola, prywatne firmy, spółki miejskie. Akcja została objęta patronatem honorowym prezydenta miasta Puławy Pawła Maja, a pracownicy urzędu przekazali karmę - powiedziała Kozik.



Jesteśmy bardzo zadowoleni z finału akcji. Otrzymaliśmy rekordową ilość karmy mokrej, suchej, kocyki, podkłady, mleko i gryzaki. Z pewnością wszystko się nam bardzo przyda, ale najbardziej, to potrzebujemy udanych adopcji - dodała Joanna Dados, administrator puławskiego schroniska.



Schronisko dla zwierząt w Puławach powstało w 1998 roku i jest jedyne w regionie. Obecnie przebywa w nim 100 psów i 40 kotów. Do schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta i gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę na odławianie bezdomnych czworonogów.