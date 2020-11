"Igrzyska Europejskie w 2023 roku będą największą imprezą sportową, jaką Polska mogła kiedykolwiek realizować. Będzie to okazja pokazania Polski z prawdziwej, dobrej strony" - powiedział Jacek Sasin, nowo powołany pełnomocnik rządu ds. koordynacji działań przygotowawczych do IE.

Jacek Sasin / Piotr Nowak / PAP

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin został pełnomocnikiem rządu do koordynacji działań przygotowawczych do organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Organizować je będą Kraków oraz Małopolska. O powołaniu Sasina na tę funkcję poinformowało w piątek kierowane przez niego Ministerstwo Aktywów Państwowych. W MAP powstało także Biuro Koordynacji IE 2023.



To duże wyzwanie. Czasu co prawda jest jeszcze trochę, ale to naprawdę duża impreza, właściwie największa impreza sportowa, jaką Polska mogła kiedykolwiek realizować i jedna z największych w tej chwili imprez w ogóle w wymiarze światowym. Igrzyska Europejskie, pomimo że będzie to dopiero trzecia edycja, z każdą edycją są coraz większe i coraz bardziej znaczące - mówił Sasin w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Wicepremier zaznaczył, że Igrzyska Europejskie w Polsce będą największymi z dotychczasowych pod względem liczby dyscyplin i startujących zawodników.



Będzie to możliwość pokazania, że Polska jest dzisiaj krajem, który jest w stanie tego typu igrzyska i tego typu imprezy sportowe organizować. Możemy pokazać nasz rozwój, pokazać Polskę od tej prawdziwej, dobrej strony i będę chciał zrobić wszystko, żeby tak się stało. To ma być taka impreza, która z jednej strony będzie wydarzeniem sportowym, ale z drugiej będzie znakomitą wizytówką Polski jako kraju, który bardzo szybko się rozwija - podkreślił Sasin.



Decyzję o przyznaniu Krakowowi i Małopolsce roli gospodarza III Igrzysk Europejskich podjęły 22 czerwca 2019 roku w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się pięć lat temu w Baku, a druga w ubiegłym roku w Mińsku. We wstępnym programie trzeciej edycji igrzysk znalazły się 23 dyscypliny.