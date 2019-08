250 kg ważył niewybuch bomby lotniczej, który usunęli dziś saperzy w Głogowie. Bombę z czasów II wojny światowej odkryto na dnie Odry podczas prac remontowanych. Na czas usuwania niewybuchu ewakuowano około 200 mieszkańców miasta.

Saperzy usunęli gigantyczną bombę z czasów II wojny / Darek Delamnowicz / PAP

Trwająca ponad godzinę akcja saperów przebiegała bez komplikacji.

Zakończyły się czynności związane z zabezpieczeniem, wydobyciem i wywiezieniem bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy dostają już sygnały o możliwości powrotu do domów - powiedział Łukasz Szulikowski z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie,



Niewybuch o wadze około 250 kg znaleziono na dnie Odry podczas prac remontowych. Na czas pracy saperów ewakuowano około 200 osób z pobliskich domów.

Przewidywaliśmy, że może to być około 500 osób. Jednak ze względu na to, że informowaliśmy już mieszkańców wczoraj, część osób opuściła już teren wcześniej. Osoby, które nie miały gdzie się udać, miały możliwość schronienia się w ratuszu - powiedział Szulikowski.



Na czas wydobycia niewybuchu został zamknięty przejazd przez most na Odrze, zablokowany został także transport PKP wzdłuż rzeki. Ruch w tym rejonie został już przywrócony.