Chanbara, czyli japońska szermierka sportowa – to zajęcia, na jakie mogą chodzić mali łodzianie w czasie ferii zimowych. Taką ciekawą i bezpłatną ofertę ma tamtejszy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Szeroka oferta łódzkiego MOSiR na ferie zimowe / MOSiR Łódź / Materiały prasowe

Chanbara to jedna z naszych nietuzinkowych propozycji - podkreśla dyrektor MOSiR w Łodzi Łukasz Kucharski. To walka z użyciem miecza, który oczywiście jest bezpieczny. To narzędzie jest specjalnie przygotowane do tej dyscypliny. Nie można takim mieczem zrobić sobie krzywdy, ale w czasie zajęć z chanbary można nauczyć się odpowiedniej postawy, zasłon, poprawić refleks i ogólną kondycję ciała. W czasie tych ćwiczeń można poczuć się, jak prawdziwy japoński wojownik - dodaje.

Największa oferta MOSiR-u na czas ferii zimowych to ślizgawki na krytych lodowiskach oraz pływanie i gimnastyka w wodzie na pływalni "Wodny raj".

Większość aktywności jest bezpłatna, natomiast na zajęcia w wodzie trzeba kupić bilet wstępu na basen.

Na wszystkie ćwiczenia prowadzone przez MOSiR (oprócz Nordic Walking) obowiązują wcześniejsze zapisy. Można to zrobić jedynie telefonicznie - pod numerem: 536 777 610 (telefon czynny w dni powszednie w godzinach 10:00-16:00). Zimowy wypoczynek w Łódzkiem rozpocznie się w połowie lutego.

HALA SPORTOWA, UL. KS. SKORUPKI

14 - 18.02 zabawy i gry ruchowe (godz. 10:00-11:00, 12:00-13:00),

14.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 12:00-13:30),

15.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 12:00-13:30),

17.02 chanbara dla dzieci 6-10 i 10-14 lat (godz. 12:00-12:45 i 13:00-13:45),

21.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 12:00-13:30),

22.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 12:00-13:30),

24.02 chanbara dla dzieci 6-10 i 9-14 lat (godz. 12:00-12:45 i 13:00-13:45).

Gry i zabawy ruchowe / MOSiR Łódź / Materiały prasowe

HALA SPORTOWA, UL. MAŁACHOWSKIEGO

14 - 25.02 zabawy i gry ruchowe (godz. 10:00-11:00, 12:00-13:00).

WODNY RAJ - SALA FITNESS

16.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 14:00-15:00),

23.02 samoobrona dzieci 14-18 lat (godz. 14:00-15:00).

WODNY RAJ - BASEN - NIECKA REKREACYJNA

15.02 gimnastyka w wodzie dla dzieci (powyżej 7. roku życia, godz. 9:00-9:45),

17.02 gimnastyka w wodzie dla dzieci (powyżej 7. roku życia, godz. 9:00-9:45),

22.02 gimnastyka w wodzie dla dzieci (powyżej 7. roku życia, godz. 9:00-9:45),

24.02 gimnastyka w wodzie dla dzieci (powyżej 7. roku życia, godz. 9:00-9:45).

Pływanie w czasie ferii / MOSiR Łódź / Materiały prasowe

WODNY RAJ - BASEN

14-18.02 godz. 7:00-21:45 (kasa do 20:30),

19.02 godz. 8:00-21:45 (kasa do 20:30),

20.02 godz. 10:00-20:45 (kasa do 19:30),

21-25.02 godz. 7:00-21:45 (kasa do 20:30),

26.02 godz. 8:00-21:45 (kasa do 20:30),

27.02 godz. 10:00-20:45 (kasa do 19:30).

W okresie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, do godziny 16:00 ceny biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży uczącej się do 20 lat (rocznikowo), zostają obniżone o 50 proc.

Zajęcia plenerowe / MOSiR Łódź / Materiały prasowe

MIĘDZYPOKOLENIOWY NORDIC WALKING

14.02 Stawy Jana (godz. 9:00-10:30),

Stawy Stefańskiego (godz. 12:00-13:30),

Park Poniatowskiego (godz. 14:30-16:00),

16.02 Park Julianowski (godz. 10:30-12:00),

Park Poniatowskiego (godz.14:30-16:00),

Park na Zdrowiu (godz.16:30-18:00),

18.02 Stawy Jana (godz. 9:00-10:30),

Park na Zdrowiu (godz. 12:00-13:30),

Park Julianowski (godz. 14:30-16:00),

21.02 Stawy Jana (godz. 9:00-10:30),

Stawy Stefańskiego (godz. 12:00-13:30),

Park Poniatowskiego (godz. 14:30-16:00),

23.02 Park Julianowski (godz. 10:30-12:00),

Park Poniatowskiego (godz.14:30-16:00),

Park na Zdrowiu (godz.16:30-18:00),

25.02 Stawy Jana (godz. 9:00-10:30),

Park na Zdrowiu (godz. 12:00-13:30),

Park Julianowski (godz. 14:30-16:00).

WODNY RAJ - BASEN

16.02 godz. 18:30-19:30,

23.02 godz. 18:30-19:30.

ŚLIZGAWKI POPULARNE - LODOWISKO BOMBONIERKA

12.02 - 27.02 godz. 11:30-12:30, 13:15-14:15, 15:00-16:00, 16:45-17:45, 18:30-19:30.

W okresie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, ceny biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży uczącej się do 20 lat (rocznikowo) oraz wypożyczenie łyżew zostają obniżone o 50 proc.

Ślizgawki na krytych lodowiskach / MOSiR Łódź / Materiały prasowe

ŚLIZGAWKI POPULARNE - LODOWISKO RETKINIA

12.02 - 27.02 godz. 11:30-12:30, 13:15-14:15, 15:00-16:00, 16:45-17:45, 18:30-19:30.

W okresie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku, ceny biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży uczącej się do 20 lat (rocznikowo) oraz wypożyczenie łyżew zostają obniżone o 50 proc.