Sadownicy są zrozpaczeni. Po kilku nocach z przymrozkami liczą już straty. Wiele zawiązków owoców jest czarnych i nie będzie nadawać się do jedzenia. „Przygotowałem drewno, które rozpalam, gdy temperatura spada poniżej zera” - opowiada RMF FM Krzysztof Czarnecki, sadownik z Mazowsza.

Przemarznięte zawiązki owoców można poznać po kolorze - są dużo ciemniejsze / Michał Radkowski / RMF FM

W tym roku pogoda zaskakuje. Najpierw mieliśmy wyjątkowo ciepłe "zimowe" miesiące: luty i marzec. Początek kwietnia był wręcz upalny. W pierwszych dniach tego miesiąca do Polski napłynęła fala upalnego powietrza z temperaturą sięgającą 30 stopni Celsjusza. To spowodowało przyspieszoną wegetację roślin.

W sadach na początku kwietnia zakwitły już m.in. czereśnie. Stało się to niemal miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. Dla nas - konsumentów - miała to być dobra informacja, bo owoce miały być wcześniej i miało być ich więcej niż zwykle. Ale sadownicy martwili się przymrozkami, które są zabójcze dla czereśni.

Ogniska sposobem na przymrozki

Czarnecki na swoim polu rozstawił co kilkanaście metrów ułożone w stożek ociosane kawałki drewna / Krzysztof Czarnecki / RMF FM

Niestety, ich obawy były uzasadnione. Ostanie dwa tygodnie to zimne dni, a noce często z temperaturą poniżej zera. Krzysztof Czarnecki, sadownik z Bronisławki na Mazowszu, na którego polu rośnie aż 8 tys. drzewek czereśni, znalazł sposób na przymrozki. Nie mogłem spać. Ciągle sprawdzałem temperaturę. Jeśli zbliżała się do zera, rozpalałem ogniska - opowiada.

Czarnecki na swoim polu rozstawił co kilkanaście metrów - wzdłuż kolejnych drzewek czereśni - ułożone w stożek ociosane kawałki drewna. Mam je rozłożone na trzech hektarach. Rozpalam ogniska, gdy temperatura spada poniżej zera. To się powoli rozpala, bo drzewo nie jest aż takie bardzo suche. Pali się w granicach pięciu godzin - mówi.

/ Ryszard Czarnecki / RMF FM

Gigantyczne straty

Krzysztof Czarnecki jest też wiceprezesem Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Jak przyznaje, straty w kraju są ogromne. W wielu regionach temperatura spadała nawet do minus pięciu stopni. Już słyszymy, że w owocach pestkowych straty mogą wynieść nawet do 80 proc. Z jabłkami może nie być lepiej. Nie dość, że były przymrozki, to jeszcze nie wylatywały pszczoły. Żaden owad nie zapylał kwiatów, ponieważ było zimno - dodaje Krzysztof Czarnecki.

Pokazuje przemarznięte zawiązki owoców. Można je poznać po kolorze - są dużo ciemniejsze i nie będą się już nadawać do jedzenia.

Nasz rozmówca nie traci jednak nadziei, bo prognozy pogody na najbliższe dni wskazują duże ocieplenie. Nie ma też mowy o spadku temperatury nocą poniżej zera stopni.