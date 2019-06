Roman S., były zomowiec podejrzany m.in. o strzelanie do górników z kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku, dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości - podał pion śledczy IPN po zakończeniu przesłuchania mężczyzny. Nie przyznał się on do winy. Odmówił też składania wyjaśnień. W środę Instytut Pamięci Narodowej skieruje do sądu wniosek o areszt.

