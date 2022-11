"Przygotowujemy teraz pakiet, w ramach rządu, możliwych cięć inwestycyjnych, czy innych wydatków, które moglibyśmy poczynić" - przyznał w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. "Wynika to przede wszystkim z tego, że musimy kierować wydatki na uzbrojenie Polski. Uważamy, że jest to kwestia żywotnego interesu naszego kraju, żeby zabezpieczyć się pod kątem zbrojeń, bo Rosja w każdej chwili, za rok, za dwa, może nas zaatakować" - tłumaczył.

Piotr Müller mówił w Polsat News, że cięcia będą dotyczyły inwestycji, które nie mają wysokiego priorytetu. Dodał, że taki plan powinien zostać zaprezentowany w ciągu dwóch tygodni.

Rzecznik rządu zapewnił, że cięcia wydatków nie dotkną pomocy socjalnej. Nie będzie redukcji 500 plus - podkreślił.

Müller poinformował też, że rząd nie rezygnuje z inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny. Uważamy ją za jedną ze strategicznych inwestycji pod kątem rozwoju Polski, pod kątem transportowym. Wiem, że niektórzy politycy, na przykład z Platformy Obywatelskiej, mówili, że po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Ale jak komuś wystarcza lotnisko w Berlinie z Platformy to niech wyjedzie do Niemiec. My w Polsce chcemy mieć duży hub transportowy, który pozwoli rozwijać się naszemu krajowi - stwierdził.

Rzecznik rządu o relacjach z Brukselą: Jesteśmy gotowi do tego, by rozmawiać

Rzecznik rządu był pytany w Polsat News także o porozumienie między Warszawą a Brukselą ws. środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Müller odparł, że "to nie są łatwe relacje, (...) nie ma na pewno miłości w tych relacjach". Jednocześnie zastrzegł, że wierzy w "zdrowy rozsądek na koniec dnia". Bo jeśli nie małżeństwo z miłości, to niech chociaż z rozsądku w tym wypadku będzie. Dlatego my też jesteśmy gotowi do tego, by rozmawiać i różne scenariusze są na stole - powiedział.

Pytany, czy kompromis w tej sprawie jest na wyciągnięcie ręki, Müller powiedział, że "na wyciągnięcie ręki to nie, to jest zbyt optymistyczne założenie". Tym bardziej, że wiemy doskonale, że i u nas w obozie politycznym są różne zdania w tym obszarze - zaznaczył.