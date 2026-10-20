Rząd szykuje nowe przywileje dla rodziców: 2 dni wolne na opiekę nad nastolatkiem

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Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów, który może przynieść udogodnienia dla rodziców nastolatków. Resort rodziny chce, by rodzice dzieci (do ukończenia 17. roku życia) mogli skorzystać z dwóch dodatkowych dni wolnego w ciągu roku. Projekt pojawił się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji i wzbudza spore zainteresowanie zarówno wśród rodziców, jak i ekspertów.

Wolne dni - dla kogo i na jakich zasadach?

Dotychczas prawo do dwóch dni w pełni płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem przysługiwało wyłącznie rodzicom dzieci do 14. roku życia. Nowelizacja zakłada wydłużenie tego okresu aż do 17. urodzin dziecka.

Co ważne, wolne można podzielić pomiędzy matkę i ojca lub w całości wykorzystać przez jednego z opiekunów. Przysługuje ono niezależnie od stażu pracy czy wymiaru etatu – w przypadku pracy na część etatu, liczba godzin wolnego jest proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

Skąd pomysł na zmiany?

Jak podkreślają eksperci, propozycja nowelizacji to efekt wniosku Rzecznika Praw Dziecka oraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Wskazują oni, że starsze dzieci również mogą wymagać opieki w nagłych sytuacjach.

Jednak nie wszyscy są przekonani do tej zmiany. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę, że potrzeby opiekuńcze nastolatków są inne niż w przypadku młodszych dzieci. Mimo to, projekt trafił już do konsultacji i wkrótce może wejść w życie.

Jak działa wolne na opiekę nad dzieckiem?

Przypomnijmy, że dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem to uprawnienie, które nie kumuluje się z roku na rok – niewykorzystane dni przepadają.

Pracownik nie otrzyma też ekwiwalentu za niewykorzystane wolne. Co istotne, jeśli rodzic pracuje w kilku miejscach, w każdym z nich przysługuje mu odrębne prawo do wolnych dni na opiekę.