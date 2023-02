Do zadań organów państwa związanych z wprowadzenie stopni alarmowych CRP należą m.in.: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.

BRAVO. Czego dotyczy?

Stopień BRAVO na terytorium Polski wprowadzono w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na wschodniej granicy. Od marca 2022 roku obowiązywał na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, a w kwietniu objęto nim terytorium całego kraju.

Z kolei stopień BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza naszymi granicami może dotyczyć takich obiektów jak rafineria Orlenu w Możejkach na Litwie czy uruchomiony w ubiegłym roku rurociąg Baltic Pipe.

"Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności" - informowało RCB

Stopień alarmowy BRAVO zobowiązuje policję, straż graniczną i żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. W rejonach zagrożonych służby mają przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych.