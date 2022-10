​Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się za granicą - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To jest drugi z czterech stopni alarmowych.

Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Stopień alarmowy BRAVO w tym przypadku dotyczyć może takich obiektów jak rafineria Orlenu w Możejkach na Litwie oraz niedawno otwarty rurociąg Baltic Pipe.

"Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności" - napisało RCB

Stopień alarmowy BRAVO zobowiązuje policję, straż graniczną i żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. W rejonach zagrożonych służby mają przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych.

Na razie brakuje szczegółów, wiemy tylko, że decyzja o wprowadzeniu stopnia alarmowego obowiązywać będzie do końca listopada.

26 września doszło do kilku wycieków z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Władze i służby przekazują, że uszkodzenia są bardzo duże i musiały powstać w wyniku wybuchu. W kolejnych dniach doszło do czwartej eksplozji. Podejrzewa się sabotaż, jednak póki co nie wiadomo, kto może za tym stać.

Rosyjska propaganda obwinia Zachód, przypominając słowa prezydenta USA Joe Bidena, który pół roku temu mówił, że gazociąg Nord Stream 2 przestanie istnieć. Eksperci wskazują jednak, że na zniszczeniu rur mogło zależeć samej Rosji, gdyż do ich remontu potrzebne jest zniesienie sankcji.

Obszar, gdzie eksplozje uszkodziły dwa niemieckie gazociągi w szwedzkiej strefie ekonomicznej, ma zaledwie kilka kilometrów szerokości. Przez niego przebiegają cztery instalacje: Nord Stream 1, którym płynie gaz z Rosji do Niemiec; Nord Stream 2 - tymczasowo wyłączony z użytku; biegnący równolegle do nich C-Lion 1, czyli podmorski kabel komunikacyjny między Finlandią a Niemcami oraz krzyżujący się z nimi prostopadle podmorski kabel wysokiego napięcia SwePol Link, łączący Szwecję z Polską.