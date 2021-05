"Rzeczpospolita" donosi o organizowanym w trybie pilnym spotkaniu polskich biskupów z papieżem Franciszkiem. Hierarchowie mają udać się do Watykaniu jesienią.

(zdjęcie ilustracyjne) / Jacek Bednarczyk / PAP

"To nie jest zwyczajna wizyta, do której złożenia każdy biskup jest zobowiązany co kilka lat. To ubrane w elegancką formę wezwanie" - mówi "Rz" źródło za Spiżową Bramą.

Gazeta zauważa, że informacja o wizycie polskich biskupów w Watykanie pojawiła się krótko po spotkaniu z papieżem nuncjusza apostolskiego abpa Salvatore Pennacchio, który sam miał poprosić o rozmowę z Franciszkiem.

Rozmówca "Rz" twierdzi, że abp Pennacchio miał przedstawić krytyczny obraz sytuacji Kościoła w Polsce i właśnie po tym spotkaniu zdecydowano o zaproszeniu polskich biskupów.

Episkopat Polski oficjalnie poinformował o wizycie 14 maja. Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, wyjaśnił, że pismo z nuncjatury, które trafiło do Sekretariatu KEP oraz biskupów diecezjalnych, nosi datę 10 maja.

"Do Watykanu napływa coraz więcej zgłoszeń, wskazujących na zaniedbania waszych biskupów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez część duchownych. To nie dziesięć czy jedenaście spraw, o których pisały media. Jest ich zdecydowanie więcej" - powiedziało źródło "Rz".