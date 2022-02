W poniedziałek rozpocznie się nabór wniosków na mieszkania socjalne w Szczecinie. Są to lokale o niskim czynszu, przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. Nabór organizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

W poniedziałek rusza nabór wniosków o wynajęcie mieszkania socjalnego / ZBiLK w Szczecinie /

Nabór ruszy w poniedziałek 14 lutego i potrwa do piątku 28 lutego. O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie ok. 3240 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, miasto może zawrzeć umowę najmu, gdy przekroczenie kryterium dochodowego wynosi nie więcej niż 10 procent.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie. Mogą mieć toaletę na półpiętrze czy ogrzewanie piecowe. Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,4 zł za m2 czyli w lokalu o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 56 zł miesięcznie plus media.

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia, warunków w jakich się obecnie mieszka, czy korzysta się z programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na podstawie punktacji ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania.

Mieszkania są wyremontowane, ale mogą mieć obniżony standard / ZBiLK w Szczecinie /



Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków na mieszkania socjalne są dostępne na stronie internetowej ZBiLK, w zakładce Wynajmij Mieszkanie. Można je pobrać również osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

W ostatnich ośmiu latach latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ok, pół tysiąca mieszkań socjalnych.