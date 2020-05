Do 5 lat więzienia grozi 28-latkowi z Rudy Śląskiej, który znęcał się nad bezdomnym. Na początku maja pobił mężczyznę, wcześniej zmuszał go do wykonywania poniżających poleceń. Koledzy oprawcy nagrali wszystko telefonem komórkowym. Bulwersujący jest fakt, że ta sytuacja miała miejsce w centrum miasta, a nikt ze świadków nie powiadomił policji.

