Hanna Gill-Piątek oficjalnie poinformowała, że złożyła na ręce szefa klubu Lewicy i szefa partii Wiosna rezygnację z członkostwa w klubie Lewica i partii Wiosna. Z kolei podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia ogłosił, że posłanka dołączyła do jego ruchu Polska 2050.

Lider Stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia oraz posłanka na Sejm RP Hanna Gill-Piątek / Leszek Szymański / PAP

O odejściu Gill-Piątek z klubu Lewicy poinformowała jako pierwsza Wirtualna Polska. "Posłanka Hanna Gill-Piątek ma w tym tygodniu opuścić klub parlamentarny Lewicy i zrezygnować z członkostwa w partii Wiosna Roberta Biedronia" - przekazał portal.

W przesłanym we wtorek oświadczeniu Gill-Piątek poinformowała o swojej decyzji już oficjalnie. "Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom z Wiosny za to, że mogłam uczestniczyć w tym projekcie. Dziękuję wszystkim posłom z Klubu Lewicy za ten wspólny rok. Liczę, że nie raz będziemy jeszcze współpracować w Sejmie przy projektach bliskich moim wartościom i wyborczym zobowiązaniom, tylko w innej formule. Życzę Wam wszystkiego dobrego" - napisała.





O godzinie 11 przed Sejmem odbyła się z kolei konferencja prasowa Szymona Hołowni i Hanny Gill-Piątek, podczas której były kandydat na prezydenta ogłosił, że posłanka przechodzi do ruchu Polska 2050. Dziś do ruchu Polska 2050 dołącza jedna z najlepszych postaci w polskiej polityce posłanka Hanna Gill-Piątek, z którą znamy się już od jakiegoś czasu, dlatego że jest to osoba, która wyrosła - jeżeli chodzi o działania swoje na scenie publicznej - z podobnego DNA co ja, z działań obywatelskich - mówił Hołownia na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie, w której udział wzięła także Gill-Piątek.

Podkreślił, że droga polityczna posłanki rozpoczęła się nie poprzez "jakieś karierowiczowskie 'ustawki', ale poprzez działania w społeczności lokalnej, na rzecz swojego miasta, osób najbardziej wykluczonych".



Pani poseł Gill-Piątek jest po prostu bardzo dobrym posłem, jest osobą, która niezwykle intensywnie angażuje się w pracę, którą wykonuje, złożyła w tym roku ponad 800 interpelacji poselskich. To nie były interpelacje składane, jak to się często dzieje w przypadku posłów przez "kopiuj, wklej", żeby nabić liczbę tych interpelacji, tylko to były kwestie, które rzeczywiście później pracowały i zmieniały życie ludzi - przekonywał Hołownia.

Gill-Piątek jest miejską aktywistką, ekspertką od rewitalizacji miast i publicystką związaną m.in. z lewicową "Krytyką Polityczną". Jest działaczką Kongresu Ruchów Miejskich, członkinią rady programowej Kongresu Kobiet. W latach 2006-2018 była związana z Partią Zieloni, a po powstaniu Wiosny została jej koordynatorką w Łodzi.

Do Sejmu startowała z drugiego miejsca w Łodzi uzyskując ponad 14 tys. głosów.

Pod koniec sierpnia Hołownia, lider Stowarzyszenia Polska 2050 zainaugurował w Warszawie spotkanie władz regionalnych z całej Polski. Zapowiedział rozbudowanie struktur stowarzyszenia Polska 2050, uruchomienie radia internetowego i przedstawienie założeń dot. rozwiązania problemu wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe.