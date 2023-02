Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o ustalony na 7 lipca 2023 r. termin wydawania świadectwa maturalnych, który może uniemożliwiać udział w rekrutacji na studia w innych europejskich krajach.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

W piśmie do szefa CKE Marcina Smolika , pod którym podpisał się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, czytamy, że do biura RPO wpłynął sygnał związany z tegorocznym terminem wydawania świadectw maturalnych. Fakt, że został on wyznaczony na 7 lipca, uniemożliwia absolwentom polskich szkół średnich udział w rekrutacji na studia w Danii - tam dokumenty trzeba złożyć do 5 lipca.

Według zastępcy RPO problem mogą mieć też osoby, które chciałyby studiować w innych europejskich krajach - np. w Szwecji. Trociuk podkreśla, że w ubiegłym roku termin wydawania świadectw ustalony był na 5 lipca, więc nie dochodziło do komplikacji takich, jakie mogą mieć miejsce w 2023 r.

"Jednym z praw przysługujących wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, związanych z obywatelstwem unijnym, jest prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich (art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), także w celu kontynuowania nauki w szkole wyższej. W niektórych przypadkach realizacja prawa do nauki w innym państwie unijnym może być jednak utrudniona z powodu braku koordynacji procedur" - czytamy w piśmie do szefa CKE. Zastępca RPO poprosił go o też odpowiedź na pytania, czy termin wydawania świadectw może zostać zmieniony i czy CKE otrzymała skargi w tej sprawie.