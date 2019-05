Reprezentant Polski będzie miał 10 minut, by przedstawić końcowe stanowisko Prokuratury Krajowej na rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przewodniczący TSUE nie zgodził się na wydłużenie do godziny czasu prezentowania argumentów. Opinię rzecznika Trybunału mamy poznać 23 maja, czyli tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Na jej podstawie zapadnie ostateczny wyrok TSUE.

