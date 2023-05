Do prezydenta należy decyzja, czy wyciągnąć konsekwencje wobec szefa Dowództwa Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego. Wcześniej Andrzej Duda przeprowadzi konsultacje z szefem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. To on wczoraj bezpośrednio wskazał winnego, mówiąc: „Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków”. Chodzi o rosyjski pocisk manewrujący Ch-55 znaleziony pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Okazało się bowiem, że pocisk wleciał w polską przestrzeń powietrzną już w grudnia zeszłego roku. Prowadzono jego poszukiwania, jednak po niepowodzeniach zaniechano ich między innymi z powodu trudnych warunków atmosferycznych.