Roman Ż. doprowadzony do prokuratury. To były wspólnik Sylwestra Suszka

RMF24

Roman Ż. jest już w prokuraturze w Katowicach. W sobotę były wspólnik Sylwestra Suszka został zatrzymany w województwie śląskim w związku ze śledztwem ws. afery Zondacrypto.

W niedzielę rano Roman Ż. został doprowadzony do siedziby Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zatrzymanie Romana Ż.

W sobotę po południu policjanci zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż. w związku ze śledztwem dot. Zondacrypto; służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą – przekazała w sobotę wieczorem policja.

Roman Ż. to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto – powiedziało PAP źródło zbliżone do resortu sprawiedliwości.

O zatrzymaniu Romana Ż. policja poinformowała w sobotę w komunikacie na X. „Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Policja Śląska do śledztwa dotyczącego działalności Zondacrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” – przekazano.

„W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zondacrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury” – dodano.

Szef kancelarii prezydenta reaguje na kolejne zatrzymanie ws. Zondacrypto Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, skomentował sobotnie zatrzymanie Romana Ż. ws. Zondacrypto. Jak stwierdził, rządzący dysponowali instrumentami prawnymi pozwalającymi skutecznie ścigać przestępstwa na rynku…

Uzasadniona obawa ucieczki

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w sobotnim komunikacie, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.

Jak poinformowała, na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz miejsce jego zameldowania. Dodała, że zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

„Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż.” – napisała.

O zatrzymaniu Romana Ż. poinformowali też m.in. minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oraz rzecznik rządu Adam Szłapka.

W sobotę szef KPRM Jan Grabiec w rozmowie z TVN24 powiedział, że trwa intensywne śledztwo ws. Zondacrypto, a kolejne informacje „to kwestia godzin i najbliższych dni”. Poskładanie tych wszystkich elementów, również w oparciu o oficjalne dane prokuratury, będzie możliwe w najbliższych dniach – dodał Grabiec.

Afera Zondacrypto

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. Maniek.

Następcą Suszka został Przemysław Kral – obecnie kluczowa postać w śledztwie dot. upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media podały, że Kral współpracuje z prokuraturą, chcąc uzyskać statusu tzw. małego świadka koronnego. Osoba mająca ten status może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa popełnione wraz z innymi, pod warunkiem współpracy z organami ścigania.

Biznesmena w śledztwie reprezentują adwokaci Roman Giertych (poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej) i Jacek Dubois. Jak przekazał Giertych, w trakcie czynności procesowych Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury majątek do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.

W środę policja zatrzymała trzy kolejne osoby w ramach śledztwa, które usłyszały zarzuty, a w piątek zostały aresztowane. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony inwestor giełdowy Rafał Z. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą. Dwie inne osoby to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza to była żona Mariana W. ps. Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to jego bliska współpracowniczka.