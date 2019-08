Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz powiedział w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli, że spodziewa się, iż Janusz Wojciechowski - który ma zostać unijnym komisarzem do spraw rolnictwa w przyszłej Komisji Europejskiej - podczas swojej kadencji doprowadzi do wyrównania dopłat dla rolników. "Będę oczekiwał, że do tego doprowadzi, ponieważ komisarz jest z partii rządzącej, która obiecywała wyrównania dopłat" - stwierdził Szmulewicz.

REKLAMA