W kongregacjach w Watykanie wszyscy są przekonani, że Kościół w Polsce robi wszystko, co można w sprawie rozwiązania problemu nadużyć wobec nieletnich i ich tuszowania - zapewnili polscy biskupi, składający wizytę ad limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich.

Pierwsza wizyta biskupów u papieża miała miejsce 7 lat temu (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Na spotkaniu z mediami biskup opolski Andrzej Czaja powiedział dziennikarzom: Wszyscy są przekonani o tym, że my co możemy to robimy, na poziomie wychodzenia do ofiar i konsekwentnego rozliczania, nawet rozliczania biskupów.



Podkreślił, że sprawa nadużyć podczas wizyty poruszana jest w prawie każdym urzędzie Stolicy Apostolskiej. Zaznaczył, że wszędzie kładzie się nacisk na troskę o ofiary, których dobro jest na pierwszym miejscu.



Jest zgodność, że tutaj absolutnie nie można stosować taryfy ulgowej albo że trzeba odczekać - oświadczył biskup Czaja. To jest jednoznaczne, dodał, "w naszych głowach, sercach i sumieniach".