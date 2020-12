​Robert Gwiazdowski ma być kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich - podaje Onet. Konfederacja podała z kolei, że we wtorek razem z PSL przedstawią wspólnego kandydata na to stanowisko.

Robert Gwiazdowski / Piotr Nowak / PAP

Pięcioletnia kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła na początku września, jednak posłom wciąż nie udało się wybrać jego następcy. Dwukrotnie jedyną zgłoszoną kandydatką była mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, popierana przez KO, Lewicę oraz ponad tysiąc organizacji pozarządowych. Jej kandydatury nie popierał PiS. Sama rządząca koalicja jako swojego kandydata zgłosiła niedawno wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.

Jak podaje Onet, teraz ludowcy zamierzają wystawić własnego kandydata. Ma nim być Robert Gwiazdowski. Prezentacja i jego wizja RPO miała zostać przedstawiona na dzisiejszej konferencji prasowej, jednak według portalu ujawnienie kandydatury przełożono na wtorek.

Robert Gwiazdowski na Twitterze napisał tylko "tak". Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak napisał z kolei, że we wtorek razem z PSL przedstawią kandydata na RPO.

Zgłaszać kandydatów na nowego RPO można do 29 grudnia. Na początku miesiąca termin ten wyznaczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Robert Gwiazdowski to prywatnie prawnik oraz publicysta, znany głównie z poglądów wolnorynkowych. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz wykładowcą i profesorem Uczelni Łazarskiego.

Pracował m.in. jako adwokat i doradca podatkowy. W latach 2006-2008 był prezesem Rady Nadzorczej ZUS. W 2017 roku został członkiem tego organu jako przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W 2019 roku startował do Parlamentu Europejskiego, tworząc inicjatywę Polska Fair Play. Nie udało się jednak zebrać podpisów uprawniających do wystawienia list we wszystkich okręgach wyborczych. PFP zdobyło 0,5 proc. głosów.