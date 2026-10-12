Rewolucja dla ubezpieczonych. Ważne zmiany dotyczące numerów PESEL

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Koniec z obowiązkiem zgłaszania ubezpieczycielowi wymiany dowodu osobistego. Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli firmom ubezpieczeniowym samodzielnie weryfikować dane klientów w rejestrze PESEL. Nowe przepisy mają uprościć życie Polakom i zwiększyć bezpieczeństwo polis.

Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął nowelizację ustawy o ewidencji ludności. Nowe przepisy umożliwią zakładom ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia na życie, dostęp do wybranych danych z rejestru PESEL – chodzi o serię, numer oraz datę ważności dowodu osobistego klientów. Dzięki temu firmy same sprawdzą, czy dokumenty są aktualne, bez konieczności angażowania swoich klientów.

Sprawdź swój PESEL. Jedna cyfra zdradza o Tobie więcej, niż myślisz Towarzyszy nam od urodzenia, podajemy go w urzędach, bankach i u lekarza. Choć każdy z nas zna swój numer PESEL na pamięć, mało kto wie, co tak naprawdę oznaczają poszczególne cyfry. Ten jedenastocyfrowy kod kryje w sobie precyzyjne informacje o…

Koniec z papierologią dla klientów

Dotychczas każda zmiana dowodu osobistego wymagała od ubezpieczonych poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela. Teraz ten obowiązek przejmą firmy, które automatycznie zaktualizują dane na podstawie informacji z rejestru PESEL. To spore ułatwienie dla milionów Polaków, którzy nie będą już musieli pamiętać o dodatkowych formalnościach.

Bezpieczeństwo i wygoda

Jak podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe rozwiązania nie tylko ograniczą biurokrację, ale także zwiększą bezpieczeństwo. Usprawniona zostanie obsługa polis, zmniejszy się ryzyko pomyłek, a także łatwiej będzie wykrywać próby wyłudzeń.

Ustawa poprawi również jakość danych przetwarzanych przez firmy ubezpieczeniowe, co przełoży się na sprawniejszą wypłatę odszkodowań.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez poprawek, nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że już niebawem klienci ubezpieczycieli będą mogli zapomnieć o obowiązku zgłaszania wymiany dowodu osobistego.