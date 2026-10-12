Rewolucja dla ubezpieczonych. Ważne zmiany dotyczące numerów PESEL

Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął nowelizację ustawy o ewidencji ludności. Nowe przepisy umożliwią zakładom ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia na życie, dostęp do wybranych danych z rejestru PESEL – chodzi o serię, numer oraz datę ważności dowodu osobistego klientów. Dzięki temu firmy same sprawdzą, czy dokumenty są aktualne, bez konieczności angażowania swoich klientów.
Koniec z papierologią dla klientów
Dotychczas każda zmiana dowodu osobistego wymagała od ubezpieczonych poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela. Teraz ten obowiązek przejmą firmy, które automatycznie zaktualizują dane na podstawie informacji z rejestru PESEL. To spore ułatwienie dla milionów Polaków, którzy nie będą już musieli pamiętać o dodatkowych formalnościach.
Bezpieczeństwo i wygoda
Jak podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe rozwiązania nie tylko ograniczą biurokrację, ale także zwiększą bezpieczeństwo. Usprawniona zostanie obsługa polis, zmniejszy się ryzyko pomyłek, a także łatwiej będzie wykrywać próby wyłudzeń.
Ustawa poprawi również jakość danych przetwarzanych przez firmy ubezpieczeniowe, co przełoży się na sprawniejszą wypłatę odszkodowań.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta bez poprawek, nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że już niebawem klienci ubezpieczycieli będą mogli zapomnieć o obowiązku zgłaszania wymiany dowodu osobistego.