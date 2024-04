Szczepionka będzie zrzucana w lasach od 18 do 26 kwietnia br.

Szczepionki nie wolno dotykać! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt domowych

Płynna szczepionka zamknięta jest w aluminiowo-plastikowym pojemniku. Nie należy jej dotykać, a w razie dotknięcia należy umyć wodą z mydłem wszystkie części ciała, które miały z nią kontakt. Jeżeli szczepionka dostanie się do ust, nosa lub oczu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Tak samo trzeba postąpić, jeśli dojdzie do kontaktu szczepionki ze skaleczoną skórą.

Przez dwa tygodnie po wyłożeniu kostek nie powinno się też spuszczać z uwięzi psów, by nie mogły dotrzeć do miejsc, w których znajduje się szczepionka. Nie należy też dopuszczać do tego, by miały z nią kontakt koty.

Lisy głównymi nosicielami wścieklizny w Polsce

Wścieklizna jest jedną z najstarszych i najbardziej niebezpiecznych chorób odzwierzęcych - cechuje ją najwyższy wskaźnik śmiertelności ze wszystkich znanych zakażeń. Co więcej, na wściekliznę nie istnieje żadne skuteczne lekarstwo - jedynym ratunkiem przy podejrzeniu zarażenia wirusem wścieklizny jest jak najszybsze podanie surowicy i wykonanie serii szczepień.



Od lat głównymi nosicielami wścieklizny w Polsce są właśnie lisy.