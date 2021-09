W Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie) zatrzymano kierowcę, który wymusił pierwszeństwo i zmusił inne auto do wjazdu na przeciwległy pas ruchu. 42-latek miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

/ foto. Policja w Rawie Mazowieckiej /

Policjanci patrolujący Rawę Mazowiecką (Łódzkie) zauważyli dziwne zachowanie kierującego oplem.

Na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Fawornej nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu audi, zmuszając go do gwałtownego hamowania i zjechania na przeciwległy pas ruchu tak, aby nie doszło do zderzenia - poinformowała rzeczniczka rawskiej policji mł.asp. Agata Krawczyk.

Funkcjonariusze pojechali za kierowcą opla i zatrzymali go do kontroli drogowej.

W trakcie czynności, od 42-letniego mieszkańca powiatu rawskiego wyczuli alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. W aucie znajdowała się otwarta butelka wódki i puszka piwa - relacjonowała.

/ foto. Policja w Rawie Mazowieckiej /

Ostatnie badanie techniczne opla wykonano 4 lata temu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia.