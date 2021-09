Do nietypowej interwencji policji doszło na podkarpackim odcinku autostrady A4. Siedzący na jezdni łabędź zablokował jeden z pasów trasy.

Zdjęcie z policyjnej interwencji / Policja Podkarpacka /

We wtorek ok. godz. 11 policjantów poinformowano, że na autostradzie A4 w rejonie miejscowości Jaźwiny jest ranny łabędź. Na miejsce wysłano patrol drogówki z Dębicy. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami zakładu komunalnego złapali ptaka i przekazali go pod opiekę weterynarza.

Policja przypomina, by w przypadku odnalezienia rannego zwierzęcia nie podejmować samodzielnych prób ratowania ich. Mogą one czuć się zagrożone i zachować się agresywnie.

