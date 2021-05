Policjanci z powiatu opoczyńskiego w województwie łódzkim uratowali rannego bociana, który prawdopodobnie wypadł z gniazda i połamał sobie obie nogi. By ptak nie poranił siebie i mundurowych, dziób na czas transportu do weterynarza zabezpieczono mu policyjnym pagonem. "W ten sposób nieformalnie nasz bocian został mianowany aspirantem" - podkreśla asp. szt. Barbara Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

2 maja ok. godz. 17:45 policjantów z Opoczna skierowano na interwencję do miejscowości Feliksów - dostali zgłoszenie, że na drodze leży ranny bocian. Funkcjonariusze znaleźli rannego ptaka i zobaczyli, że ma prawdopodobnie złamane nogi. Ustalili, że najprawdopodobniej wypadł z gniazda w wyniku silnego wiatru i uderzył w pobliskie ogrodzenie.

Policjanci skontaktowali się ze specjalistycznym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi, by ustalić, jak najbezpieczniej przetransportować bociana do weterynarza. Ptak był zdenerwowany i obolały. Przykryto go policyjną kurtką, a dziób zabezpieczono pagonem.

Bocian trafił do weterynarza, który zajął się jego obrażeniami. Patrol, który go uratował, już wcześniej miał na koncie udzielenie pomocy żółwiowi.