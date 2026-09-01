Ranking Liceów i Techników 2026: Te szkoły okazują się bezkonkurencyjne

RMF24

Z okazji początku roku szkolnego 2026/27 przypominamy doroczny ranking szkół średnich miesięcznika „Perspektywy”. Niezmiennie najlepszym liceum w Polsce jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie. W klasyfikacji techników ex aequo pierwsze miejsce zajęły natomiast Technikum Łączności nr 14 w Krakowie oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Kapitule rankingu przewodniczył rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. Ryszard Koziołek.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2026” brano pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki uzyskane przez maturzystów z przedmiotów dodatkowych.

Ranking Perspektywy 2026. Oto najlepsze uczelnie wyższe w Polsce Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w najnowszym rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.…

Jeśli chodzi o technika kapituła uwzględniła również wyniki egzaminów zawodowych. Z kolei dla szkół z maturą dwujęzyczną - w obliczeniach rankingowych - uwzględniono dodatkowo rezulataty osiągnięte przez maturzystów z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

Co istotne, ranking nie brał pod uwagę wyników uzyskanych na maturze międzynarodowej.

Zestawienie zostało sporządzone wyłącznie przez szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych oraz szkół dla dorosłych), w których w maju 2025 roku do egzaminu na arkuszach standardowych i niestandardowych, przystąpiło minimum 12 maturzystów zdających pierwszy raz do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Warszawski „Staszic” znowu najlepszy. Piąty raz z rzędu

Na pozycji lidera wśród liceów w zestawieniu Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników ponownie znalazło się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Stołeczna szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. Popularny „Staszic” został wybrany najlepszym liceum w kraju już po raz piąty z rzędu. Wcześniej, bo W 2019 2015 r. również wygrywał. „Najsłabiej” w ostatnich latach to warszawskie liceum wypadło w 2018 roku, gdy zajęło 3. miejsce.

LO Staszica bywa nazywane „królestwem matematyki, fizyki i informatyki”. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje również z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Rokrocznie licealiści uczący się w „Staszicu” zdobywają nagrody w olimpiadach z przedmiotów ścisłych.

Reszta stawki. Wyrózniają się stołeczne licea

Na drugim miejscu wśród najlepszych liceów w kraju - podobnie jak w poprzednim roku - znalazło się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Podium zamyka XIII Liceum w Szczecinie. Na tym samym miejscu było także w 2025 r. Na kolejnym miejscu znalazły się III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni ex aequo z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, który awansowało względem poprzedniego roku o trzy miejsca.

Szóste miejsce przypadło w udziale Liceum Ogólnokształcącemu im. Klementyny Hoffmanowej z Warszawie i Uniwersyteckiemu LO w Toruniu. Pierwszą dziesiątkę zamykają: Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu oraz VIII LO im. Władysława IV w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Oba sklasyfikowano na 9. pozycji.

Dwóch zwycięzców rankingu na najlepsze technikum

O ile w klasyfikacji liceów nie było niespodzianki i wygrał zwycięzca poprzednich edycji, to w klasyfikacji na najlepsze technikum w Polsce stawkę otwierają dwie szkoły, które wspólnie zajęły pierwsze miejsce. Kapituła za najlepsze w kraju uznała Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

To absolutna czołówka, o czym najlepiej świadczą wyniki w ostatnich latach. Krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. w ubiegłym roku było na miejscu drugim, a warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 na miejscu trzecim. Wcześniej w rankingu krakowskie technikum łączności zwyciężyło w 2011 r., a warszawskie technikum mechatroniczne w 2023 roku. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzi w skład Zespołu Szkół Łączności. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

Z kolei Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). Trzecie miejsce w tegorocznym rankingu techników zajęło Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (awans o cztery miejsca względem poprzedniego zestawiania). Na miejscu czwartym jest natomiast Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie - to z kolei ubiegłoroczny zwycięzca.

Na dalszych miejscach znalazły się Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego ex aequo na 5. miejscu z Ustawicznym nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze, Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu oraz Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie. Rok temu było na 5. miejscu.

Zestawienie najlepszej „dziesiątki” zamykają odpowiednio: Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim oraz wspólnie na 10. miejscu Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie i Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Podranking szkół

Kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym liceów na miejscu pierwszym jest IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Pozostałe szkoły w rankingu to: XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, VIII LO im. Władyława IV w Warszawie, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie i Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Z kolei w rankingu maturalnym techników na pierwszym miejscu jest Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie. Dalej zostały sklasyfikowane takie szkoły jak: Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu i Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie.

W rankingu szkół olimpijskich na pierwszym miejscu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pozostałe szkoły w rankingu: