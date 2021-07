Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Radosława Fogla jako kandydata na wiceprzewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów; prezydium ma dokonać wyboru 2 sierpnia - powiedział europoseł Tomasz Poręba. Fogiel ma zająć miejsce w zarządzie po europosłance Annie Fotydze.

Radosław Fogiel / Piotr Polak / PAP

Po tym, jak Anna Fotyga z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała ze stanowiska wiceprzewodniczącej EKR, PiS zgłosiło Radosława Fogla jako swojego kandydata na to stanowisko - powiedział PAP europoseł PiS.

Zaznaczył przy tym, że jest to początek procedury i wciąż możliwe jest zgłaszanie kandydatur. Posiedzenie prezydium, które ma dokonać wyboru spośród zgłoszonych kandydatów odbędzie się 2 sierpnia. Następnie ta decyzja musi być zatwierdzona przez radę EKR - powiedział Poręba.

Wskazał, że do tej pory nie zgłoszono innych kandydatów na to stanowisko. Była to funkcja, która przynależała Polsce, kadencja jest niedokończona, więc raczej tutaj nie powinniśmy przewidywać drastycznych zmian - dodał.