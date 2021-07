„Polska jest częścią Unii Europejskiej; wyciąganie zdania marszałek Sejmu Elżbiety Witek z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej” - powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu został zapytany na briefingu po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Krakowie o sobotnią wypowiedź marszałek Sejmu Elżbiety Witek na wiecu w Otyniu (woj. lubuskie). Podczas spotkania z mieszkańcami marszałek Witek zwróciła się do jednej z protestujących kobiet: Tu proszę pani jest Polska, a nie Unia. Tu jest Polska. Tu jest Otyń, a Polska zawsze leżała w Europie, od ponad dwóch tysięcy lat.

Polska jest częścią Unii Europejskiej i z całą pewnością wyciąganie takich zdań z kontekstu nie służy jakości debaty publicznej - powiedział premier Morawiecki.

Zwrócił też uwagę, że podczas wiecu "grupa przyglądających się temu spotkaniu przeciwników" zachowywała się "bardzo agresywnie". Do takich bardzo agresywnych, gwałtownych reakcji z tamtej strony nie powinno dochodzić, bo to psuje jakość debaty publicznej i niepotrzebnie podwyższa temperaturę sporu politycznego - dodał.

Wypowiedź marszałek skomentował też Ryszard Terlecki. Polityk stwierdził z kolei, że "nie ma żadnej wątpliwości co do tego", że Polska jest w UE. Ani nie przestaniemy być Polską, przeciwnie, chcemy umacniać polskie państwo. Ani nie zamierzamy opuścić Unii Europejskiej - zaznaczył.

Marszałek zachęca przeciwniku rządu do rezygnacji ze świadczenia 500 plus

W mediach komentowano też inną wypowiedź Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu zwracając się do grupy przeciwników rządu, którzy zakłócali wiec wyraziła opinię, że powinni "honorowo" zrezygnować z brania pieniędzy od "wrednego rządu PiS". Jakbym się nie zgadzała z decyzjami rządu, to nigdy od takiego rządu nic bym nie wzięła - mówiła Witek.

Terlecki zwrócił uwagę, że na takich spotkaniach zdarza się, że pojawiają się osoby kwestionujące program społeczny PiS. Wtedy sensowne i na miejscu jest pytanie czy korzystają z tego wsparcia rządowego i okazuje się zwykle, że tak - mówił.

Tu jest pewna nielogiczność. Skoro ktoś uważa, że ten program jest niepotrzebny i szkodliwy, to dlaczego z niego korzysta. Oczywiście program 500 plus jest tak pomyślany, że mają do niego prawo wszyscy, którzy spełniają odpowiednie warunki, bez względu na to czy popierają rząd, czy nie - dodał.

Polityk tłumaczył, że na takich wiecowych sporach, dyskusjach często padają argumenty - po co ten program, że lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na coś innego.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zaznaczył, że wypowiedź marszałek Witek należy przytaczać w całości i w połączeniu z tym, że odnosiła się do siebie. Mówiła: gdyby "ja" była na tym miejscu, gdybym "ja" z taką determinacją była przeciwnikiem rządu, to "ja" zrobiłabym to i to - mówił.

Interpretacje sugerujące, że pani marszałek chciałaby cokolwiek dla kogokolwiek ograniczać są głęboko niesprawiedliwe - podkreślił Fogiel.