Poszukiwany 33-letni mieszkaniec Puław został zatrzymany w mieszkaniu dziadka. Ukrywał się za kanapą. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 9 miesięcy więzienia za przestępstwa przeciwko rodzinie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środę, kiedy policjanci z zespołu do spraw poszukiwań puławskiej komendy wraz z dzielnicowym z Puław udali się do jednego z mieszkań na terenie miasta. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że ukrywa się tam 33-letni mężczyzna, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Puławach do odbycia kary pozbawienia wolności - przekazała w czwartek Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Dodała, że drzwi otworzył starszy mężczyzna, który "oświadczył, że poszukiwanego nie ma w domu". Po sprawdzeniu mieszkania okazało się, że w pokoju, za kanapą leżał schowany 33-latek, który udawał, że go nie ma - powiedziała. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 9 miesięcy więzienia orzeczoną przez sąd za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.