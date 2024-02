Branża transportowa apeluje do rolników, by powstrzymali się od eskalacji protestów. W liście otwartym przewoźnicy proszą rolników, by odwołali blokadę polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Świecku. Ta demonstracja ma rozpocząć się w niedzielę i potrwać do 20 marca. Dziennikarz RMF FM dotarł do listu otwartego, który przewoźnicy wyślą dzisiaj do organizatorów tej demonstracji.