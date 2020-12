Mężczyzna zatrzymany w poniedziałek przez poznańskich policjantów przyznał się do zbrodni sprzed 26 lat. 52-letni dziś Waldemar B. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania gwałtu. To przełom ws. zabójstwa 20-letniej Zyty Michalskiej, do którego doszło w 1994 roku.

