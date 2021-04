Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa UOKIK w sprawie koncentracji. Chodzi o kwestię przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press - poinformowało w poniedziałek Biuro RPO.

PKN Orlen / Leszek Szymański / PAP

Jak podano w poniedziałek po południu na stronie Rzecznika, informację o takim rozstrzygnięciu sądu Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał telefonicznie w poniedziałek w sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja sądu - jak przekazano - zapadła 8 kwietnia.

5 marca informowano, że Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Dodatkowo - w oddzielnym wniosku - chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia odwołania. W połowie marca poinformowano, że sąd zarejestrował ten wniosek RPO.

Orlen przejmuje Polska Press

Polska Press informowała, że 1 marca 2021 r. podpisana została umowa kupna spółki przez PKN Orlen . Oznacza to, że koncern jest już formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Orlen.

Płocki koncern o złożeniu oferty kupna Polska Press poinformował 7 grudnia 2020 roku. To 20 regionalnych gazet, 120 tygodników i pół tysiąca portali, w tym tak znane tytuł prasowe jak "Gazeta Krakowska", "Nowiny", "Nowa Trybuna Opolska", "Gazeta Pomorska", "Gazeta Wrocławska", "Dziennik Polski", "Dziennik Bałtycki", "Dziennik Łódzki", "Dziennik Zachodni", "Express Ilustrowany" i "Kurier Lubelski".

Orlen podkreślił wtedy, że "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek stwierdził, że dostęp do 17,4 mln użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press wzmocni sprzedaż Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data.



Wiele osób nazywało to wprost repolonizacją i nacjonalizacją prasy regionalnej w Polsce. Daniel Obajtek odpiera te zarzuty i zapowiada utrzymanie niezależności prasy, choć twierdzi że nie wprowadzić żadnych zabezpieczeń przed wpływem polityków na kupione właśnie gazety.

Nikt z nas nie będzie siedział i redagował tekstów - przekonywał w rozmowie z RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.