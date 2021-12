Od 6 do 17 grudnia na mieszkańców Krakowa czekać będą świąteczne niespodzianki. 10 tysięcy porcji karpia będzie rozdawanych na miejskich placach i skwerach.

10 tys. porcji karpia, kapusta z grochem i pieczywo dla mieszkańców Krakowa - już po raz kolejny wraz z Bartłomiejem Szczoczarzem - właścicielem gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska, organizowany jest bezpłatny przedświąteczny poczęstunek.

Żeby karpia wyhodować, potrzebujemy 3 lat - mówi Bartlomiej Szczoczarz właściciel gospodarstwa Dolina Będkowska. Karp żyje w stawach o głębokości do 2,5 metrów głębokości. Korzystamy przy karmieniu z pomocy matki natury, ale żeby go wspomóc, dodajemy jęczmień czy kukurydzę. Jeśli chodzi o kwestie łowienia, to stawy zarybia się na początku roku, a odładuje się od września w zależności też od temperatury wody. Jeżeli chodzi o karpia, to im czystsza woda, to ryba jest smaczniejsza, tu w Dolinie mamy bardzo czystą wodę, hodujemy także m.in. pstrągi. Nie pozwalamy stawom, żeby były zamulone. To jest jak w rolnictwie, staw jak pole musi odpocząć, staw w zimie też musi odpocząć. Na zimę przerzucamy ryby do innych stawów, do tak zwanych zimochowów - dodaje.

Największe karpie dochodzą tu do 3 kilogramów - podkreśla Szczoczarz.



Wyłowione karpie ze stawu trafiają do specjalnego basenu, znajdującego się opodal stawów.

Do Krakowa karpie przyjadą już usmażone i gotowe do zjedzenia. My robimy karpia w mącę oraz karpia w bułce. Kładziemy go na oleju rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Karpie będą rozdawane w formie tak zwanych półdzwonków - mówi hodowca.

Ubiegłoroczne przedsięwzięcie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez krakowian. Jeszcze na długo przed oficjalnym rozpoczęciem wydawania karpia ustawiały się kolejki mieszkańców, a w każdym miejscu rozdano około 1500 porcji.

Wśród osób, które uczestniczyły w poczęstunku, największą grupę stanowiły osoby starsze i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Poczęstunki rozpoczną się o godz. 16:00 i odbywać się będą w sześciu lokalizacjach Krakowa:

poniedziałek, 6 grudnia - przed Nowohuckim Centrum Kultury

środa, 8 grudnia - przy pętli tramwajowej Bronowice Małe

piątek, 10 grudnia - w okolicach pętli tramwajowej Kurdwanów

poniedziałek, 13 grudnia - na placu Wolnica

środa, 15 grudnia - przy pętli tramwajowej Krowodrza Górka

piątek, 17 grudnia - na Małym Rynku