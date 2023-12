Wiele możliwości przedłużania weekendów szykuje się w nowym 2024 roku. Nasz dziennikarz przeanalizował kalendarz właśnie pod tym kątem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsza okazja będzie już na początku nowego roku. Pierwszy dzień stycznia wypada w poniedziałek. Z kolei Święto Trzech Króli wypada w najbliższą sobotę i znów za ten dzień pracownikom przysługiwać będzie dzień wolny od pracy.

Jeszcze więcej możliwości przedłużania weekendów szykuje się w następnych miesiącach. Wielkanoc wypada w 2024 roku wcześnie, bo już 31 marca, a Wielkanocny Poniedziałek tego samego dnia, co Prima Aprillis, czyli 1 kwietnia.

Dla wielu osób szykuje się też długa majówka. Pierwszy dzień maja wypada w środę, trzeci dzień maja w piątek, a to automatcyznie daje szanse na pięciodniowy weekend.

Fanom długich weekendów kalendarz będzie sprzyjał też w sierpniu. Piętnasty dzień sierpnia, czyli święto wypada w czwartek.

Listopad miesiącem dla fanów długich weekendów

W 2024 roku listopad będzie miesiącem idealnym dla fanów długich weekendów.

Pierwszy dzień listopada, czyli Dzień Wszystkich Świętych, wypada w piątek, a jedenasty listopada w poniedziałek. To daje dwa trzydniowe weekendy w listopadzie.

Wigilia Bożego Narodzenia będzie za to we wtorek, potem Święta Bożego Narodzenia w środę i czwartek, co daje duże szanse na cały świąteczny tydzień.

To wszystko jest efektem między innymi tego, że 2024 rok to rok przestępny i luty będzie miał 29 dni.