Gigantyczne korki w Przemyślu i na trasie dojazdowej do przygranicznej Medyki. Jak ustalił reporter RMF FM, powodem są blokady dróg, które w odwecie na protest polskich kierowców rozpoczęli kierowcy z Ukrainy. Informację na ten temat dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ Gorąca Linia RMF FM

Na Gorącą Linię RMF FM informujecie nas o gigantycznych korkach w Przemyślu i na trasie dojazdowej do Medyki. Obecnie stoję w drodze z Przemyśla do Medyki. Ukraińscy kierowcy protestują, zablokowali dwa przejścia - brzmiał jeden z telefonów. Chodzą po przejściach dla pieszych, więc jak ktoś może, niech omija ten odcinek drogi - przekazał kolejnych słuchacz.

Jedna z akcji odbywa się na rondzie im. Lecha Kaczyńskiego w Przemyślu. To wschodnie krańce miasta. Tamtędy przebiega droga krajowa nr 28 prowadząca do przejścia granicznego w Medyce.

Jak usłyszał nasz dziennikarz w przemyskiej policji, grupa około 30 osób co jakiś czas na kilkanaście minut lub dłużej wchodzi na przejścia dla pieszych, blokując ruch.

Identyczny scenariusz ma protest w samej Medyce. Kierowcy wychodzą na tę samą trasę krajową na wysokości zakładu karnego.

Wielu mieszkańców Medyki ma więc tego popołudnia problem z powrotem do domu.

W przemyskiej policji nasz dziennikarz usłyszał, że na miejscu są funkcjonariusze. Protesty przebiegają w spokojnej atmosferze, a ich inicjatorzy nie kryją, że to odpowiedź na blokowanie przez polskich kierowców przejazdu ukraińskich ciężarówek.

Dziś wieczorem na granicy w Medyce z protestującymi przewoźnikami z Polski ma się spotkać minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.

Protest polskich przewoźników

Na granicy polsko-ukraińskiej trwa protest polskich przewoźników. Domagają się oni m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz towarów, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji systemu tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.

W czwartek do protestu przewoźników w Medyce dołączyli rolnicy z inicjatywy "Oszukana wieś". Rozciągnęli na przejściu dla pieszych taśmę i zapowiedzieli, że będą przepuszczać samochody osobowe, autokary oraz ciężarówki z pomocą humanitarną i sprzętem wojskowym. Mają również przepuszczać co godzinę dwa tiry, które czekają przed przejściem. Od wczoraj do 3 stycznia 2024 r. ma być prowadzony 24 godziny na dobę.

Rolnicy domagają się m.in. dopłat do skupu kukurydzy, utrzymania podatku rolniczego na poziomie tegorocznym oraz kontynuowania kredytów płynnościowych.