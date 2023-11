Policjanci z Olsztyn wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali magazyn podrobionej odzieży, której szacunkowa wartość przekroczyła milion złotych. Zatrzymany został 23-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut i grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

/ Policja /

Olsztyńscy policjanci ustali, że jeden z mieszkańców powiatu elbląskiego może handlować podrobioną odzieżą. Informacje o nielegalnej działalności mężczyzny trafiły również do funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

We wtorek (14.11) na jednej z ulic w Elblągu policjanci zatrzymali 23-letniego mężczyznę i wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego rozpoczęli przeszukania.





Jak ustalili policjanci podejrzany 23-latek w swoim procederze wykorzystywał dane innych osób do zakładania rachunków bankowych firm i spółek oraz próbował zataić informacje o użytkowanych przez siebie magazynach. W jednym z nich policjanci zabezpieczyli odzież z podrobionymi znakami towarowymi o wartości prawie pół miliona złotych.



W tym samym czasie funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie rozpoczęli przeszukania dwóch innych magazynów i mieszkań prywatnych, które też mogły mieć związek z tą sprawą. Zabezpieczyli tam kolejne 6 tysięcy sztuk podrabianej odzieży, kasy fiskalne, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację finansowo-księgową. Tym razem wartość zabezpieczonego mienia sięgnęła prawie miliona złotych.



Zatrzymany 23-latek usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu towarów o znacznej wartości oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Sprawa ma charakter rozwojowy