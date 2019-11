Po godzinie 12 przed siedzibą wojewody małopolskiego w Krakowie rozpoczął się protest krakowskich hutników. Protestujący sprzeciwiają się planom spółki Arcelor Mittal dotyczącym tymczasowego wyłączenia jedynego działającego pieca w kombinacie już w najbliższą sobotę.

Na Basztowej zgromadziła się kilkaset protestujących. Hutnicy chcą dziś przez wojewodę wręczyć petycję do premiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślają, że czują się oszukani.

Wiedzę na temat zamknięcia pieca Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie miał, a nas o tym nie poinformował. Zapewniano nas, że w Krakowie nie będzie wygaszenia. Prostymi słowami: oszukano nas - podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło jeden z protestujących.

Protest oznacza utrudnienia. Ulica Basztowa jest nieprzejezdna. Autobusy i tramwaje mają być przepuszczane co kilka minut.

Czarny wtorek

12 listopada pracownicy ArcelorMittal poinformowano, że wielki piec zostanie wygaszony. To dla nas czarny wtorek - mówi przewodniczący NSZZ ArcerolMittal Krzysztof Wójcik. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, miał nadzieję, że decyzja o wygaszeniu pieca nie zapadnie.

Apelowaliśmy do wszystkich: premiera, wojewody, prezydenta miasta, marszałka województwa i każdy deklarował zaangażowanie i pomoc w rozwiązaniu sytuacji. Zapewniano nas, że rozmowy są bardzo zaawansowane i wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do wyłączenia pieca. Przyznał, że czuje się wodzony za nos. Może liczono na głosy hutników przed wyborami - pytał retorycznie. Teraz każdy się odwraca, mówią, "ja za to nie odpowiadam, proszę z tym do zarządu"... Czujemy się zdegustowani takimi obietnicami bez pokrycia - przyznał Krzysztof Wójcik. Decyzja dosięgnie ok. 800 pracowników.

Przewodniczący NSZZ ArcerolMittal Krzysztof Wójcik Józef Polewka /RMF FM





Piec planowano wygasić już we wrześniu

4 października RMF FM informowało, że w hucie wstrzymano zakup surowców i na terenie kombinatu zaczęto tworzyć instalacje mające inicjować wyłączenie jedynego pracującego tam pieca.

Jego tymczasowe bezterminowe wyłączenie spółka planowała już od dawna, argumentując to względami ekonomicznymi. Zapowiadane wyłączenie pieca już we wrześniu zostało jednak przesunięte na okres powyborczy - jak wynika z naszych informacji - stało się tak po interwencji ze strony rządu.

Największy producent stali w Polsce

Firma ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.