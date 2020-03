W Tomisławicach w woj. wielkopolskim trwa protest aktywistek. 11 kobiet zablokowało pracę koparki powiększającej teren kopalni węgla brunatnego.

Wydobycie węgla w odkrywce Tomisławice / Paweł Pawłowski / PAP

Eko-aktywistki w ramach akcji "Ziemia jest kobietą" weszły na teren kopalni węgla brunatnego w Tomisławicach. Kobiety zablokowały koparkę, która powiększa teren zakładu górniczego. W pokojowy sposób uniemożliwiają jej pracę - mówi RMF FM Łukasz Łyskawka reprezentujący protestujące. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa protest.

Żądają zablokowania budowy nowej odkrywki

"Nie zgadzamy się na to, żebyśmy wszyscy ponosili klimatyczne koszty działania spółki, do której należy kopalnia Tomisławice. Wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową obciąża środowisko i jest bezpośrednią przyczyną susz panujących w tym regionie. Przez działalność kopalni cierpi okoliczna przyroda i rolnicy, którym susze uniemożliwiają pozyskiwanie plonów. Wielu mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, które zostały wyburzone, bo pod nimi znajdowały się złoża węgla" - przekazały w manifeście aktywistki.

Kobiety domagają się "sprawiedliwego planu transformacji przedsiębiorstwa i partycypacji w kosztach, które będzie musiał ponieść region i jego mieszkańcy, jak i naprawy szkód wyrządzonych przez sektor węglowy w regionie". Żądają również zablokowania budowy nowej odkrywki Ościsłowo Złoczew i rozbudowy kopali Turów.

Wybór kopalni w Tomisławicach nie jest przypadkowy. "Ekspansja zakładu powoduje nie tylko obniżanie poziomu jezior, również mieszkańcy tych terenów od lat ponoszą konsekwencje jej funkcjonowania - zanikanie wody w studniach, znaczne zmniejszenie plonów i obniżenie wartości gruntów to podstawowe skutki, które odczuwają gospodarstwa znajdujące się w sąsiedztwie kopalni. Z powodu suszy hydrologicznej, do której bezpośrednio przyczyniła się działalność kopalni, wielu tutejszych rolników zmuszonych było do rezygnacji z upraw" - zaznaczają aktywistki.