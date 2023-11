To miała być jednorazowa, spontaniczna akcja. Chętnych do pomocy Mikołajów zgłosiło się jednak tak dużo, że wydarzenie to od 5 lat na stałe wpisało się w świąteczną tradycję. Święty Mikołaj dla Seniorów to akcja skierowana do Domów Pomocy Społecznej i placówek opieki, których podopieczni mogą wysyłać listy ze swoimi małymi i dużymi marzeniami. Każde z nich spełnia wyjątkowy Mikołaj. I ty możesz zostać jednym z nich!

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Seniorom odbiera się podmiotowość"

Święty Mikołaj dla Seniora powstał z inicjatywy Roksany i Mateusza Góral, którzy początkowo pragnęli wesprzeć 70 seniorów z warszawskiego Domu Pomocy Społecznej w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Niedługo później okazało się, że chętnych do niesienia pomocy jest dużo więcej, a do małej, oddolnej akcji dołączyło 2000 Mikołajów, przygotowując łącznie 1132 prezentów.

Zauważyliśmy, że seniorom odbiera się trochę podmiotowość - mówi w rozmowie z RMF FM organizatorka akcji Roksana Góral. Taką potrzebę indywidualności, że marzyć to mogą dzieci, a seniorowi to da się jakieś tam czekoladki czy herbatę i będzie okej. A my się z tym po prostu nie zgadzamy. Osoba starsza jest osobą, która ma własne pasje, która może dalej marzyć i mieć coś indywidualnego, tylko dla niego. Stąd wziął się pomysł, żeby po prostu z nimi o tym porozmawiać - tłumaczy Roksana Góral.

Seniorzy piszą listy, Mikołaje spełniają ich marzenia

Od 2018 roku do akcji zapraszane są Domy Pomocy Społecznej i placówki opieki. Ich podopieczni są zachęcani do pisania listów ze swoimi potrzebami i marzeniami, które poprzez stronę internetową swietymikolajdlaseniora.pl będą trafiają do Świętych Mikołajów. Często te podarki są dla seniorów spełnieniem wielu ich podstawowych potrzeb. Proszą o tak prozaiczne rzeczy jak kawa, czy skarpetki. To nie są jakieś wygórowane potrzeby. A jednak, dla wielu to spełnienie ich marzeń - mówi organizatorka akcji. Ale mieliśmy na przykład taką podopieczną, której ogromnym marzeniem było wyjście do opery. No i przyjechał do niej Mikołaj, który te marzenie spełnił i zabrał ją pewnego wieczora do opery. To są właśnie najpiękniejsze chwile, które zdarzają się podczas tej akcji - dodaje Roksana Góral.

Bo jak podkreślają pomysłodawcy akcji, wręczanie prezentów to jedno, ale najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest nawiązanie relacji i pokonywanie samotności.

W tym roku do akcji dołączyło około 220 placówek opieki a podopiecznych, których marzenia będzie można spełnić jest prawie 16 tysięcy.

Widzimy jak na naszych oczach tworzy się społeczność, która nie jest obojętna na los starszych, często samotnych i wykluczonych osób, które mogą dać od siebie bardzo wiele gdy tylko na chwilę się zatrzymamy i wysłuchamy tego co chcą nam powiedzieć - podsumowuje Roksana Góral.

By zostać Świętym Mikołajem wystarczy wejść na stronę.

Harmonogram akcji

27.10 - publikacja listów na stronie

8-10.11 - potwierdzenie realizacji paczki

13.11 - powtórna publikacja listów niepotwierdzonych

19-21.11 - potwierdzenie realizacji listów, które powróciły

Do 28.11 - dostarczenie paczek do placówek

6.12-24.12 - finały w placówkach