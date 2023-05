Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała przyjęcie przez Sejm projektu przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Projekt poparło 15 posłów. 13 było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka / Rafał Guz / PAP

Projekt złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego z 10 do 9, a także zmniejszenie pełnego składu TK - z 11 do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Od miesięcy w Trybunale Konstytucyjnym trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa. Uniemożliwiał on w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie.

Na początku stycznia sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym wiceprezes Mariusz Muszyński, skierowało pismo do Przyłębskiej i prezydenta, w którym żądają od niej zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Na początku marca służby prasowe TK podały, że prezes Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które "bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów TK podjęło uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału".

Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kadencja Przyłębskiej upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r., i nie ma możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji jako sędzi TK.