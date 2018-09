Przed nami ciepły i raczej słoneczny tydzień - wynika z najnowszej prognozy pogody. Najcieplej będzie w środę - do 28 stopni Celsjusza.

Dziś w całym kraju będzie przeważnie słonecznie. Przelotne opady tylko w województwach podlaskim i lubelskim. Będzie też ciepło - od 23 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 26 w Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu.

/ INTERIA.PL

We wtorek na niebie pojawi się więcej chmur, jednak nadal nie powinno padać. Przelotny deszcz tym razem jedynie w województwie pomorskim. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni w Gdańsku i 21 w Olsztynie do 25 we Wrocławiu.

Najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia będzie środa. W całym kraju powinno być przeważnie słonecznie. Najzimniej będzie nad morzem - od 23 stopni w Gdańsku i 24 w Szczecinie, do 27 na południowym zachodzie. Najcieplej będzie natomiast we Wrocławiu - 28 stopni.

W czwartek zmianę temperatury odczują najbardziej mieszkańcy północnej Polski - w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie będzie "tylko" 18 stopni. Znacznie cieplej na południu - do 26 stopni.

Podobna pogoda utrzyma się jeszcze w piątek. W sobotę natomiast wrócą przelotne opady deszczu do województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Temperatura na północy utrzyma się w okolicach 19-21 stopni, na południu natomiast termometry pokażą do 23 stopni.

W niedzielę będzie więcej słońca, z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego. Znów najzimniej będzie na północnym wschodzie - 18 stopni, a najcieplej na południowym zachodzie - 24 stopnie.



